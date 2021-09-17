Глава БЭБ допускает возвращение в госбюжет части средств, выделенных на Бюро в этом году

"Если не освоим - средства вернутся в бюджет. Это Минфину разбираться".

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник не исключает того, что из более 500 млн грн, предусмотренных для нужд БЭБ в государственном бюджете на 2021 год, может быть использована только часть.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Пока не знаю. Если не освоим - средства вернутся в бюджет. Это уже вопрос, с которым Минфину разбираться", - сказал он в ответ на вопрос, как Бюро будет тратить эти средства.

Он отметил, что сейчас в БЭБ нет ни структуры, ни помещений - сейчас Кабмин решает вопрос о здании для размещения Бюро, и готовятся конкурсы на должности.

В 2021 году на финансирование Бюро заложили 587 млн грн, в запросе на 2022 год речь идет о 600 млн грн.