Мельник о проверках КГГА: «Команды «фас» не было»

Экс-глава Государственной фискальной службы, нынешний глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявляет, что активность фискальной службы по проверкам предприятий коммунальной сферы в Киеве и, в частности, КГГА, выявление нарушений, которые могли негативно повлиять на имидж мэра столицы Виталия Кличко, не связаны с прямыми указаниями со стороны Офиса президента.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью LB.ua.

«Команды "фас" не было. Возможно, это совпало. Да, наши действия, возможно, негативно повлияли на имидж мэра Киева , но подождите, проблема же существует», - сказал Вадим Мельник в ответ на вопрос о том, есть ли определенная политическая составляющая этой истории - действия совпали с моментом, когда Банковая (Офис президента - LB.ua) задумала сменить главу КГГА Виталия Кличко.

«Какие меры принимались? Пусть тогда мэр Киева спросит у своей команды, а почему так получилось, что это все сказывается на его имидже? Ну, факты же есть. Мы же проверяем акты приемки работ, а там реально недостача товарно-материальных ценностей, а акты подписаны. Цены завышены, а акты выполненных работ подписаны», - добавил Вадим Мельник.

По его словам, в ходе проверок выявлен ряд фирм с признаком фиктивности, на которые перечислялись средства городского бюджета.

«Ну, так случилось, что мы пришли к этому вопросу. Разрабатывая скрутки, мы увидели, что многие фирмы с признаками фиктивности "запрашиваются" через предприятия, связанные с КГГА. Это была ниша для таких фирм. Поэтому мы туда и пришли ... Но почему мы выделили Киев в отдельное направление? Потому что это средства бюджетные. Это другое дело, чем легализация средств от продажи зерна или металла. Однако когда через фирмы-скрутки выводятся бюджетные средства, это совсем другая ситуация», - добавил он.

При этом он сделал предположение о возможной причастности к этому работников КГГА.

«Но почему мы говорим о причастности или непричастности работников КГГА? Потому что мало таких преступлений совершается без прикрытия со стороны должностных лиц КГГА. Маловато. В чем может проявляться такое прикрытие? Определенные прорехи в тендерных процедурах? Возможно», - допустил он.

И добавил, что по результатам проверок уже открыто 9 уголовных производств.

«Ну, не только мы начали разработку. Это же было под эгидой прокуратуры», - также отметил он в отношении проверок.

Напомним, что в интервью LB.ua летом 2021 года Вадим Мельник рассказывал, что, проведя проверки использования бюджетных средств в городе Киеве , ГФС обнаружила «преступлений более чем на 207 млн грн».

В начале сентября 2021 года на фоне очередного обострения отношений между Кличко и центральной властью и в Верховной Раде поддержали предложение о возвращении к рассмотрению законопроекта 2143-3 «О разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации».