Юлии Мендель нашли работу на канале Ахметова

Отныне она каждое воскресенье будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

Юлии Мендель нашли работу на канале Ахметова
Фото: Скріншот відео

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель станет колумнистом проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина-24", который входит в состав "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала.

Отмечается, что отныне каждое воскресенье Юлия Мендель будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

"Юлия Мендель специально для программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" будет готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения", - говорится в пресс-релизе.

Дебют Юлии Мендель на канале "Украина-24" состоится 19 сентября.

Напомним, 15 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

А уже 19 марта на канале заверили, что Мендель не будет постоянной ведущей телеканала. Выпуск с ее участием якобы был пилотным, в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Монобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУМонобольшинству не удалось обеспечить более эффективную работу Рады, - КИУ
На Закарпатье нашли тайник с большим количеством взрывчатки и гранатНа Закарпатье нашли тайник с большим количеством взрывчатки и гранат
Журналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессийЖурналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессий
В Кировоградской области нашли недемонтированный памятник ЛенинуВ Кировоградской области нашли недемонтированный памятник Ленину
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
Шмыгаль: миссия МВФ начнет работу 18 сентября, размер второго транша - $750 млнШмыгаль: миссия МВФ начнет работу 18 сентября, размер второго транша - $750 млн
После захвата власти талибами в Афганистане прекратили работу более 150 СМИПосле захвата власти талибами в Афганистане прекратили работу более 150 СМИ
Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИПод Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ
В Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работуВ Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работу
Делегация РФ вновь пытается сорвать работу гуманитарной подгруппы, - ТКГДелегация РФ вновь пытается сорвать работу гуманитарной подгруппы, - ТКГ
Последние новости
Подгружаем последние новости