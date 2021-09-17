Юлии Мендель нашли работу на канале Ахметова

Отныне она каждое воскресенье будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель станет колумнистом проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина-24", который входит в состав "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте телеканала.

Отмечается, что отныне каждое воскресенье Юлия Мендель будет комментировать события, происходящие в Украине и мире.

"Юлия Мендель специально для программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" будет готовить видеоколонку, где будет комментировать актуальные темы, выражать свою позицию и делиться собственной точкой зрения", - говорится в пресс-релизе.

Дебют Юлии Мендель на канале "Украина-24" состоится 19 сентября.

Напомним, 15 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

А уже 19 марта на канале заверили, что Мендель не будет постоянной ведущей телеканала. Выпуск с ее участием якобы был пилотным, в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.