ГБР не исключает версию убийства киевского судьи Писанца

Он умер на выходных во время отдыха за Киевом.

ГБР не исключает версию убийства киевского судьи Писанца
Фото: facebook.com/Pecherskcourt

Государственное бюро расследований не исключает версию умышленного убийства киевского судьи Виталия Писанца, который умер 11 сентября в селе Погребы во время отдыха у товарища.

Об этом сказал и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я пока не спешил бы утверждать. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность - будем обсуждать изменение квалификации", - сказал Сухачев.

Он сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначено еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатывать следственные версии.

Напомним, что о смерти судьи Писанца стало известно утром 12 сентября.

По данным источников издания "Судебный репортер", судья гостил в загородном доме Петра Онопенко, брата экс-главы Верховного суда и экс-министра юстиции Василия Онопенко. Вместе с ними якобы был следователь Соломенского районного управления полиции, с которым у Писанца возник конфликт. Судья вроде бы ударил полицейского, а затем ему самому стало плохо, он споткнулся, упал и умер.

Его смерть расследуется по ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Писанец с 1998 до 2015 года работал в Свердловском городском суде Луганской области, после чего указом президента был переведен в Печерский суд Киева.

Писанцу было 54 года.

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