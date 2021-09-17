ГБР не исключает версию убийства киевского судьи Писанца

Он умер на выходных во время отдыха за Киевом.

Государственное бюро расследований не исключает версию умышленного убийства киевского судьи Виталия Писанца, который умер 11 сентября в селе Погребы во время отдыха у товарища.

Об этом сказал и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я пока не спешил бы утверждать. Если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность - будем обсуждать изменение квалификации", - сказал Сухачев.

Он сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначено еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатывать следственные версии.

Напомним, что о смерти судьи Писанца стало известно утром 12 сентября.

По данным источников издания "Судебный репортер", судья гостил в загородном доме Петра Онопенко, брата экс-главы Верховного суда и экс-министра юстиции Василия Онопенко. Вместе с ними якобы был следователь Соломенского районного управления полиции, с которым у Писанца возник конфликт. Судья вроде бы ударил полицейского, а затем ему самому стало плохо, он споткнулся, упал и умер.

Его смерть расследуется по ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Писанец с 1998 до 2015 года работал в Свердловском городском суде Луганской области, после чего указом президента был переведен в Печерский суд Киева .

Писанцу было 54 года.