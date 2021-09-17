СБУ задержала подозреваемого в сепаратизме блогера, больше года скрывавшегося от следствия

"Злоумышленник агитировал за создание на территории Украины псевдогосударственных образований".

СБУ задержала подозреваемого в сепаратизме блогера, больше года скрывавшегося от следствия
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании пророSSийского пропагандиста, который летом 2020 года получил подозрение за сепаратизм, но все это время скрывался от следствия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Он участвовал в манипулятивных сюжетах на роSSийских пропагандистских телеканалах, которые снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления", - говорится в сообщении.

Его имени СБУ не называет, но накануне пророSSийские блогеры и их ресурсы сообщили о задержании бывшего "руховца" Романа Василишина, основателя пророSSийского сайта "Контрольный выстрел". На своем Youtube-канале Василишин рассказал, что его действительно задерживала СБУ. Сначала он оказался в СИЗО, но затем его отпустили под домашний арест.

Фото: Youtube / Василишин - таки да!

"Мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору - жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророSSийского интернет-ресурса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины", - пишет СБУ.

О разоблачении этой группы сообщалось в конце июня 2020 года.

Кроме Василишина подозреваемыми были администратор ютуб-канала "Рассвет" Вадим Десятов и луганчанин, лидер партии "Великая Украина" Игорь Беркут (Гекко).

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