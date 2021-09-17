Мельник будет настаивать на возвращении статьи о "фиктивном предпринимательстве"

"Я докажу необходимость этой статьи на практических примерах в кратчайшие сроки".

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник будет инициировать возвращение в Уголовный кодекс статьи о "фиктивном предпринимательстве" поскольку считает, что это позволит эффективно противодействовать деятельности фирм, использующих для легализации средств и в схемах незаконного возврата налогов - так называемых "скруток".

Об этом он рассказал интервью LB.ua.

"100%. Как только закон 3959-1 (Проект Закона о внесении изменений в административное и уголовное законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины, - LB.ua) будет принят и Бюро начнет работать, я докажу необходимость этой статьи на практических примерах в кратчайшие сроки", - сказал он в ответ на вопрос: "Будете ли настаивать на возвращении к ней?".

В частности, глава Бюро считает, что эта статья решит проблему деятельности так называемых "фирм-скруток" в уголовно-правовой способ. "Ведь пока мы будем пытаться изменить законы, например, в части регистрации фирм, они изменят схемы, а преступная деятельность будет продолжаться", - сказал Вадим Мельник.

Он также отметил, что сейчас эффективно противодействовать деятельности таких фирм фактически невозможно.

"Читайте внимательно фабулу статьи - это создание субъектов предпринимательства для прикрытия незаконной деятельности. И все нынешние фирмы-скрутки (фиктивные фирмы, которые используют для легализации средств и в схемах незаконного возврата налогов, - LB.ua) четко подпадают под эту фабулу. Вот у нас сейчас вопрос - как противодействовать таким фирмам, которые фактически не работают, существуют на бумаге и обслуживают определенные операции? Сейчас фактически никак. Поэтому я не говорю, что надо вернуть эту статью. Надо вернуть наказание за этот вид преступной деятельности", - добавил глава БЭБ.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла Закон №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес", которым из Уголовного кодекса Украины исключено ст. 205 по фиктивному предпринимательству.

Своеобразная трактовка статьи различными правоохранительными органами до "декриминализации" приводила к злоупотреблению ее применения на практике.