Мельник будет настаивать на возвращении статьи о "фиктивном предпринимательстве"

"Я докажу необходимость этой статьи на практических примерах в кратчайшие сроки".

Мельник будет настаивать на возвращении статьи о "фиктивном предпринимательстве"
Фото: Макс Требухов

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник будет инициировать возвращение в Уголовный кодекс статьи о "фиктивном предпринимательстве" поскольку считает, что это позволит эффективно противодействовать деятельности фирм, использующих для легализации средств и в схемах незаконного возврата налогов - так называемых "скруток".

Об этом он рассказал интервью LB.ua.

"100%. Как только закон 3959-1 (Проект Закона о внесении изменений в административное и уголовное законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины, - LB.ua) будет принят и Бюро начнет работать, я докажу необходимость этой статьи на практических примерах в кратчайшие сроки", - сказал он в ответ на вопрос: "Будете ли настаивать на возвращении к ней?".

В частности, глава Бюро считает, что эта статья решит проблему деятельности так называемых "фирм-скруток" в уголовно-правовой способ. "Ведь пока мы будем пытаться изменить законы, например, в части регистрации фирм, они изменят схемы, а преступная деятельность будет продолжаться", - сказал Вадим Мельник.

Он также отметил, что сейчас эффективно противодействовать деятельности таких фирм фактически невозможно.

"Читайте внимательно фабулу статьи - это создание субъектов предпринимательства для прикрытия незаконной деятельности. И все нынешние фирмы-скрутки (фиктивные фирмы, которые используют для легализации средств и в схемах незаконного возврата налогов, - LB.ua) четко подпадают под эту фабулу. Вот у нас сейчас вопрос - как противодействовать таким фирмам, которые фактически не работают, существуют на бумаге и обслуживают определенные операции? Сейчас фактически никак. Поэтому я не говорю, что надо вернуть эту статью. Надо вернуть наказание за этот вид преступной деятельности", - добавил глава БЭБ.

Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла Закон №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес", которым из Уголовного кодекса Украины исключено ст. 205 по фиктивному предпринимательству.

Своеобразная трактовка статьи различными правоохранительными органами до "декриминализации" приводила к злоупотреблению ее применения на практике.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
МВД будет требовать повышения зарплат полицейским, - МонастырскийМВД будет требовать повышения зарплат полицейским, - Монастырский
Суд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в УкраинуСуд в Праге отправил россиянина Франчетти под арест, где он будет ждать экстрадиции в Украину
Индексация пенсий для всех пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, - ШмыгальИндексация пенсий для всех пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, - Шмыгаль
Данилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГАДанилов рассказал, будет ли заседание СНБО по снятию главы КГГА
Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина: "Разговор будет на разных языках"
Украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - ДаниловУкраинская армия готова освободить Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов
Минкульт передумал и обещает, что ОХМ будет иметь статус национального до конца годаМинкульт передумал и обещает, что ОХМ будет иметь статус национального до конца года
Куба будет прививать детей от двух лет собственной вакциной от ковидаКуба будет прививать детей от двух лет собственной вакциной от ковида
В Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работуВ Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работу
Зарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджетЗарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджет
Последние новости
Подгружаем последние новости