МИД фюрера РФ назвал советское вторжение в Польшу "освободительным походом"

Министерство иностранных дел РоSSии назвало вторжение СССР в Польшу в 1939 году "освободительным походом", который жители Западной Украины и Западной Белоруссии встретили с радостью.

Об этом сообщается в твиттере МИД РФ .

РоSSийские власти считают вторжение оправданным, поскольку " Польша фактически перестала существовать как государство". Если бы Гитлер захватил всю Польшу , это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении, говорится в видео МИД РФ .

"17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши . Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску", - заявили в МИД .

Территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые отошли Польше по Рижскому мирному договору 1921 года, в этом видео названы "оккупированными Польшей".

Напомним, что с конца 2019 года РоSSия активно пытается вести спор об ответственности СССР за начало второй мировой войны. Тогда президент РоSSии Владимир Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин высказал мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу . Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Иосиф Сталин - союзником Адольфа Гитлера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию Польши в споре с Россией и отметил, что заговор тоталитарных режимов запустил маховик войны и Холокоста.

Кроме того, в 2016 году Верховная Рада совместно с польским Сеймом приняла декларацию памяти и солидарности. В ней сказано, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года привел к началу Второй мировой войны, оккупации Польши Германией и Советским Союзом, советской оккупации Литвы, Латвии и Эстонии, массовых репрессий и 50-летнего разделения Европы на два лагеря.