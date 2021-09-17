Герасимов: рассмотрение антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии - это неправильно

Недопустимо рассматривать антиолигархический закон без заключения Венецианской комиссии, если Украина продолжает курс на евроинтеграцию. Об этом заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов на брифинге после заседания комитета национальной безопасности и обороны.

«Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС , - является неправильным и нелегитимным. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ», - сказал Герасимов.

«Сам закон является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования. Это всем понятно, и сегодня все, кто читал его, придерживаются именно такого мнения», - добавил народный депутат.

Он отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

«Мы обратились к руководству и членов комитета с просьбой не рассматривать этот закон. Без заключения Венецианской комиссии считаем это неправильным. Это является недружественным шагом в сторону Европейского Союза. Оценка Венецианской комиссии является одним из ключевых элементов оценки Европейским Союзом законодательства любой страны», - отметил сопредседатель фракции.

Кроме этого Артур Герасимов отметил, что заседание комитета является нелегитимным. «В межсессионный период депутаты должно информироваться за несколько суток до начала заседания. Им должны предоставляться все материалы. Там со всего комитета, по моему мнению, читал этот законопроект один депутат. 1200 поправок - и по состоянию на 23-00 этой таблицы еще не было. Если эта "книга" сегодня появилась, то как они сегодня собираются голосовать и принимать решения», - отметил Герасимов.

«Это означает, что их вообще не интересует, что внутри этого законопроекта. Я думаю, что работает программа 20/30/50. И они будут послушно поднимать руки», - добавил Герасимов.

По его словам, представителям оппозиции не предоставили слово даже по процедурным вопросам: «Ростислав Павленко и Андрей Пузийчук обратились к главе комитета, чтобы они выступили по вопросам утверждения повестки дня. И они (представители «Слуг народа» - ред.) Очень сильно испугались, не предоставили слово. Причем очень срочно поставили на голосование этот порядок дня, подтвердили и пошли дальше», - отметил народный депутат.

«Оппозиционные фракции парламента считают, что до вывода Венецианской комиссии рассмотрение этого законопроекта является неправильным, невозможным и недружественным по отношению к Европейскому Союзу», - резюмировал Герасимов.