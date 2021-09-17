Apple и Google удалили приложение "Навальный" после угроз Роскомнадзора

Отмечалось, что отказ удалить приложение будет считаться "вмешательством в роSSийские выборы".

Компании Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих магазинов Google Play и App Store.

Об этом сообщает "Новая газета".

Соратник роSSийского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов опубликовал ответ Apple , в котором компания объяснила, что поводом для блокирования программы стало "признание ФБК экстремистской организацией" - по версии Роскомнадзора да и Генпрокуратуры РФ , приложение содержит "запрещенный в РоSSии контент" и "позволяет вмешиваться в выборы ".

"То, как ФБК признавали экстремистской организацией, было не судом, а издевательством над здравым смыслом. Google и Apple делают огромную ошибку", - заявил Жданов.

16 сентября первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил Google и Apple уголовными делами.

Он заявил, что размещение приложения нарушает роSSийское законодательство о выборах.

Накануне команда Навального сообщила, что на сайт и телеграм-бот "Умного голосования" состоялась DDoS-атака. Приложение "Навальный" тогда тоже работало с перебоями.

В августе Роскомнадзор направил в Apple и Google письма с требованием удалить приложение "Навальный", где публикуются списки "Умного голосования". Отмечалось, что отказ Google и Apple будет считаться "вмешательством в роSSийские выборы".

Напомним, в июле Роскомнадзор решил заблокировать сайт Навального.