Apple и Google удалили приложение "Навальный" после угроз Роскомнадзора
Отмечалось, что отказ удалить приложение будет считаться "вмешательством в роSSийские выборы".
Компании Google и Apple удалили приложение "Навальный" из своих магазинов Google Play и App Store.
Об этом сообщает "Новая газета".
Соратник роSSийского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов опубликовал ответ Apple, в котором компания объяснила, что поводом для блокирования программы стало "признание ФБК экстремистской организацией" - по версии Роскомнадзора да и Генпрокуратуры РФ, приложение содержит "запрещенный в РоSSии контент" и "позволяет вмешиваться в выборы ".
"То, как ФБК признавали экстремистской организацией, было не судом, а издевательством над здравым смыслом. Google и Apple делают огромную ошибку", - заявил Жданов.
16 сентября первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил Google и Apple уголовными делами.
Он заявил, что размещение приложения нарушает роSSийское законодательство о выборах.
Накануне команда Навального сообщила, что на сайт и телеграм-бот "Умного голосования" состоялась DDoS-атака. Приложение "Навальный" тогда тоже работало с перебоями.
В августе Роскомнадзор направил в Apple и Google письма с требованием удалить приложение "Навальный", где публикуются списки "Умного голосования". Отмечалось, что отказ Google и Apple будет считаться "вмешательством в роSSийские выборы".
Напомним, в июле Роскомнадзор решил заблокировать сайт Навального.
Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. РоSSия разрешает избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздает свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и заявляет, что они смогут проголосовать.