Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт - там был поврежден жилой дом и придомовая территория.

В районе населенного пункта Пески роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел Счастья. Кроме того, по Счастью боевики стреляли из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Золлоте-4 оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 15 сентября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала роSSийскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых во время Парижского саммита в декабре 2020 года.

Глава делегации Алексей Резников отметил, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности призвали обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

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