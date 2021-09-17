Нацсовет просит суд лишить лицензии телеканал "Наш"

ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому админиску.

Нацсовет просит суд лишить лицензии телеканал "Наш"
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд города Киева аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий иск поступил в ОАСК.

В настоящее время ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений регулятора о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Ранее Нацсовет объявил о намерении обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш"). Основанием для этого стал эфир с коммунистом Петром Симоненко 4 мая 2021 года, во время которого бывший депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинскую власть называл фашистской.

Телеканал "Макси ТВ", который осуществляет ретрансляцию "Нашего", за этот же эфир с Симоненко оштрафован на 119 тысяч гривень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет проверит "Первый независимый", чтобы узнать владельцаНацсовет проверит "Первый независимый", чтобы узнать владельца
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границуОфис генпрокурора просит арестовать Рудьковского из-за нарушения им условий выезда за границу
Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в РоSSии признали иноагентамиТелеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в РоSSии признали иноагентами
Минздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина в УкраинеМинздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине
Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"
ЦИК снова просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборовЦИК снова просит Донецкую и Луганскую ОГА оценить возможность проведения местных выборов
Семь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсменСемь национальных телеканалов нарушают закон о государственном языке, - языковой омбудсмен
США могут лишить экономику РФ статуса рыночнойСША могут лишить экономику РФ статуса рыночной
СБУ допросит по делу о "Харьковских соглашениях" Хорошковского, Цушко и ЛитвинаСБУ допросит по делу о "Харьковских соглашениях" Хорошковского, Цушко и Литвина
Последние новости
Подгружаем последние новости