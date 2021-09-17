Нацсовет просит суд лишить лицензии телеканал "Наш"

ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому админиску.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит Окружной административный суд города Киева аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующий иск поступил в ОАСК.

В настоящее время ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки, в котором в частности говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что в течение года в ОАСК поступило более 15 исков по обжалованию решений регулятора о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала.

Ранее Нацсовет объявил о намерении обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш"). Основанием для этого стал эфир с коммунистом Петром Симоненко 4 мая 2021 года, во время которого бывший депутат, в частности, враждебно высказывался о Православной церкви Украины, а украинскую власть называл фашистской.

Телеканал "Макси ТВ", который осуществляет ретрансляцию "Нашего", за этот же эфир с Симоненко оштрафован на 119 тысяч гривень.