Суд Лондона на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа

Документ будут хранить в сейфе вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших членов королевской семьи.

Суд Лондона на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа
Фото: businesstoday.in

Высокий суд Лондона на 90 лет отложил публикацию завещания принца Филиппа, "чтобы защитить достоинство и деловую репутацию" его вдовы - королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение главы подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна.

По итогам заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и позволил не обнародовать завещание. Он также отметил, что сам не видел документ и ничего не слышал о его содержании.

Завещание принца Филиппа будут хранить в сейфе вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших в разные годы членов королевской семьи.

По данным издания, традицию не раскрывать завещание нарушили лишь однажды - после смерти принцессы Дианы. Она оставила свое имущество в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям - принцам Гарри и Уильяму - по достижении ими 25 лет.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. 17 апреля его похоронили в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном.

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