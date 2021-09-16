Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП

Послы стран "Большой семерки" по итогам встречи в Офисе президента призвали украинскую сторону обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом послы G7 сообщили в Twitter по итогам встречи.

"Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию Высшего совета правосудия, который принимал Офис президента. Послы услышали все стороны, включая единогласное обязательство провести реформу ВСП", - говорится в сообщении.

Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав @APUkraine . Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням ?? провести реформу ВРП. 1/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Во время встречи, как отмечается, послы отметили международную поддержку для реформирования ВСП в соответствии с законами, принятыми Верховной Радой в июле, включая предоставление высококачественных международных экспертов в состав этического совета ВСП, которые будут работать со своими коллегами после выдвижения.

"Реформа ВСП - это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают. Послы призвали Совет судей и всех партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав этического совета ВСП", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Высший совет правосудия обнародовал список международных экспертов, которые могут войти в конкурсную комиссию Высшей квалификационной комиссии судей Украины и этического совета, который будет проверять на добродетель членов ВРУ.