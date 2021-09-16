США призвали РоSSию освободить Наримана Джелялова и других политзаключенных

Соединенные Штаты призывают РоSSию немедленно освободить первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще более 100 крымских политзаключенных.

Об этом заявила в. о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери, передает "Укринформ".

"Мы призываем РоSSию немедленно освободить Наримана Джелялова, Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова, а также более 100 других крымских политзаключенных, которых она несправедливо заключила в тюрьму. РоSSия должна прекратить безосновательные и мстительные репрессии против крымскотатарской общины", - заявила американский дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она обратила внимание на сообщения, что к задержанным крымским татарам применялись пытки, и их "признания" в якобы причастности к диверсии были выбиты пытками.

В миссии США при ОБСЕ также отметили, что арест и обвинения Джелялова в "диверсии" многими рассматривается как месть РоSSии первому заместителю главы Меджлиса за его участие в саммите Крымской платформы.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца. ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых - в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждений такого подрыва до сих пор обнародовано не было.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.