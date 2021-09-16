Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход Украины

Рабочей группе поручено внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Зеленский создал рабочую группу для противодействия угрозам от газопроводов в обход Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины.

Соответствующее распоряжение №545/2021-рп обнародовано на сайте главы государства.

"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины создать рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", - говорится в документе.

В состав рабочей группы вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава правления АО "НАК" Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Рабочей группе поручено внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

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