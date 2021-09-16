МВФ приостанавливает сотрудничество с Афганистаном

"С прошлого месяца страна не имеет доступа к ресурсам МВФ, специальных прав заимствований и т.п.".

Международный валютный фонд вынужден приостановить взаимодействие с Афганистаном после захвата власти в стране экстремистской организацией "Талибан".

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает “Укринформ”.

«Наше сотрудничество с Афганистаном было приостановлено, пока в международном сообществе не появится ясность относительно признания правительства (во главе с талибами - ред.)", - пояснил Райс.

Он уточнил, что это означает приостановление программы Международного валютного фонда для Афганистана.

"С прошлого месяца страна не имеет доступа к ресурсам МВФ , специальных прав заимствований и т.д.», - отметил Райс.

В то же время он отметил, что в Фонде «глубоко обеспокоены тяжелой экономической ситуацией в Афганистане и гуманитарным кризисом, который надвигается".