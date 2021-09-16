МВФ приостанавливает сотрудничество с Афганистаном
"С прошлого месяца страна не имеет доступа к ресурсам МВФ, специальных прав заимствований и т.п.".
Международный валютный фонд вынужден приостановить взаимодействие с Афганистаном после захвата власти в стране экстремистской организацией "Талибан".
Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает “Укринформ”.
«Наше сотрудничество с Афганистаном было приостановлено, пока в международном сообществе не появится ясность относительно признания правительства (во главе с талибами - ред.)", - пояснил Райс.
Он уточнил, что это означает приостановление программы Международного валютного фонда для Афганистана.
"С прошлого месяца страна не имеет доступа к ресурсам МВФ, специальных прав заимствований и т.д.», - отметил Райс.
В то же время он отметил, что в Фонде «глубоко обеспокоены тяжелой экономической ситуацией в Афганистане и гуманитарным кризисом, который надвигается".
В этой связи он подчеркнул, что МВФ готов сотрудничать с международным сообществом для предотвращения потенциального гуманитарного кризиса.