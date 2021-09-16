Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса, - адвокат

"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение".

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса, - адвокат
Фото: Скріншот відео

Суд в Молдове принял решение об отказе в удовлетворении запроса украинской стороны на экстрадицию экс-судьи Николая Чауса, который сейчас находится в Украине под домашним арестом.

Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Вишневый.

"Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции", - сказал он.

Адвокат отметил, что еще не ознакомился с текстом решения. По словам адвоката, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения".

"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", - добавил Вишневый.

Напомним, Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После выдвижения обвинений судья сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имеют непосредственное отношение работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым по коррупционному делу, заниматься им должно было именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного – в Службу безопасности или Антикоррупционного бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквальную гонку за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько суток, пока его не задержали в "Феофании".

16 августа Высший антикоррупционный суд продолжил меру пресечения для Чауса в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней - до 15 октября.

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