МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу в этом месяце.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

При этом конкретных дат он не назвал.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы) ... Дискуссии продолжаются", - ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, поскольку все условия украинская сторона выполнила.

Напомним, 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине $5 млрд. Первый транш в сумме $2,1 млрд Украина получила в июне 2020 года, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украине закончился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш осенью 2021 года.