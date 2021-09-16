Ахтем Чийгоз сравнил суд над Шандрой и Павловским с репрессиями в оккупированном Крыму

Выборочное правосудие и преследование генерала Игоря Павловского и руководителя судостроительного предприятия Валерия Шандры все больше напоминает методы роSSийских оккупантов в Крыму - об этом на акции поддержки под Киевским апелляционным судом заявил бывший узник Кремля, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ахтем Чийгоз.

«К сожалению, последние два года все мы участвуем в этом дурацком выборочном правосудии. Когда мы говорим о Крыме, о репрессиях, которые совершает роSSийская оккупационная власть, мы говорим "так называемые суды", мы говорим "так называемые правоохранительные органы". Почему так? Потому что это не признанные миром на оккупированной территории роSSийские органы власти», - напомнил Чийгоз.

По его мнению отсутствие независимой судебной власти приближает нас к РоSSии.

«Это очень важно не только для наших граждан, героев, волонтеров, которых преследуют, к которым применяют репрессии. Это в первую очередь важно для Украины и украинцев. Потому что те, кто пытается роSSийские нарративы применить в нашем государстве, чтобы было так, как у них, надо, чтобы они чувствовали – мы этого не позволим», - предостерег депутат.

«Хочу обратиться к судьям, в правоохранительные органы: когда вами руководит отдельный человек, какую бы должность он сейчас ни занимал, он уйдет, а вы останетесь. И вот как именно вы останетесь, будет определять народ Украины», - резюмировал народный депутат.