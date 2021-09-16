РоSSийские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе

С начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Тарамчук боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников из запрещенных минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждено жилой дом и придомовую территорию.

В районе населенного пункта Пески роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм.

На Луганщине враг дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. Кроме того, по Счастью враг применил минометы 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, 15 сентября украинская делегация в Трехсторонний контактной группе призвала роSSийскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых во время Парижского саммита в декабре 2020 года.