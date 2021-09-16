Чиновника полиции Николаевщины разоблачили в вымогательстве взяток с подчиненных

Мужчину задержали после получения 12 тыс. гривен от сотрудника подчиненного ему подразделения.

Чиновника полиции Николаевщины разоблачили в вымогательстве взяток с подчиненных
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

На Николаевщине разоблачили одного из заместителей начальника Баштанского райотдела Нацполиции в вымогательстве взяток с подчиненных.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ.

Угрожая сотрудникам надуманными проблемами на службе, мужчина требовал ежесуточно приносить ему определенную сумму взятки, иначе - обещал им проблемы на службе и угрожал дисциплинарным наказанием.

По собранным материалам правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Отмечается, что подозреваемый получил 12 тыс. гривен от сотрудника подчиненного подразделения полиции, но на месте происшествия его задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и ГБР.

Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Чиновнику готовят объявление о подозрении и представление в суд ходатайства для избрания меры пресечения. Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Напомним, ранее в ГБР рассказали, как взяточники пытались избавиться денег во время задержания: пытались съесть, рвали и выбрасывали.

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