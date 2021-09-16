Адвокат Гордона заявил о некорректном толковании защитником Порошенко результатов предыдущего заседания суда

Правозащитник и адвокат Василий Рябченко, представляющий интересы журналиста Дмитрия Гордона в суде по иску Петра Порошенко считает, что адвокат Порошенко Илья Новиков ввел в заблуждение пользователей соцсети, опубликовав 15 сентября в Facebook результаты предварительного судебного заседания. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

"Суд не отказал в рассмотрении отзыва Дмитрия Гордона на иск вашего клиента. Предварительное судебное заседание впереди. Суд перенес дату рассмотрения на 6 октября, поскольку принял во внимание объективные обстоятельства, не позволившие журналисту вовремя получить от вас документы. Обстоятельства эти таковы, что Гордон постоянно в разъездах, в том числе потому, что встречи с ним ждут миллионы украинцев. Так получилось, что у него очень высокий рейтинг и востребованность среди аудитории, в отличие, извините, от вашего клиента", - написал Рябченко.

Он подчеркнул, что утверждение Новикова о том, что после слов об оценочных суждениях Гордона процесс можно считать законченным, абсолютно неправильно.

"Нет, уважаемый Илья Сергеевич [Новиков], процесс по сути на этом не закончился, как вы утверждаете. К сожалению (или к счастью), я не знаком с роSSийскими судебными реалиями, но в Украине процесс не заканчивается до вступления решения в законную силу. Более того, даже после есть возможность оспаривать судебное решение в кассационном порядке", - заявил Рябченко.

Он отметил, что впереди важный судебный процесс, на котором прозвучат показания "людей, изнутри знакомых с тем, что на самом деле происходило в высших эшелонах украинской власти во время и после роSSийского военного вторжения в Украину 2014 года".

"И да, уважаемый господин Новиков, высказывания ответчика действительно являются оценочными суждениями, поскольку озвучены конкретным живым человеком и профессионалом своего дела. Высказаны после публичного (и не публичного) общения с высокопоставленными людьми, которые не только наблюдали украинские события последних кровавых лет изнутри, но напрямую влияли на них, в том числе пытаясь спасти Украину от засилья кремлевской агентуры, о который вы, уверен, знаете не понаслышке. Свидетельства этих людей вы и ваш клиент, а также миллионы украинцев, услышите в ходе этого судебного разбирательства", - пообещал Рябченко.