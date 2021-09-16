В Кагарлыкском отделении полиции появились камеры, а с полицейскими работают психологи

В Кагарлыкском отделении полиции появились камеры. Еще в прошлом году там было только две камеры - при входе в здание и в коридоре на втором этаже.

После расследования систематических пыток и обвинения пяти сотрудников отделения, в Кагарлыке назначили нового начальника полиции Вадима Бандуру. Он показал LB.ua, что сейчас в отделении восемь камер, и они позволяют проследить движение зданием. Картинка выводится на мониторы в кабинете начальника отделения. Еще шесть камер пока не распакованы. Их планируют поставить снаружи - по периметру здания.

В то же время Вадим Бандура сообщил, что система видеофиксации Custody Records, которую обещало руководство МВД и Нацполиции, в отделении еще не заработала.

Новый начальник полиции Кагарлыка подчеркнул, что теперь сотрудникам отделения запрещено общаться с гражданами в кабинетах - прием разрешен только в специальной комнате с прозрачными стенами и камерой на первом этаже.

"Если есть человек, который хочет общаться лично, если есть ранее судимые, которым нужно снять отпечатки, тогда участковый с ним идет. Но весь маршрут просматривается", - отметил он.

Также Бандура сказал, что гордится психологическим климатом в коллективе. Ежемесячно в течение года в отделение приезжают психологи, говорит он, и с каждым разом атмосфера внутри коллектива становится лучше.

Начальник местной полиции утверждает, что каждый работник отдела перенес очень много негатива и критика задела не только полицейских обвиняемых в пытках, но и людей, которые на нее не заслуживают. Поэтому одной из своих ключевых задач новый руководитель считает восстановление репутации полицейских, которые продолжают работать.