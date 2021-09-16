Умер ровенский митрополит УПЦ МП Варфоломей

Архиерей был подписантом так называемого "Ровенского меморандума" за создание поместной церкви.

Архиерей УПЦ Московского патриархата митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Виктор Ващук) умер 15 сентября в возрасте 68 лет вследствие тяжелой болезни.

Об этом сообщается на сайте церкви.

Виктор Ващук родился в крестьянской семье в селе Городне на Волыни. Служил в Советской армии, работал слесарем в Ковельском вагонном депо. В 1975 году поступил в Одесскую духовную семинарию, после ее окончания учился в Московской духовной академии.

Начал управлять Ровенской кафедрой в 1995 году, когда еще был епископом. В 1996 году Варфоломей был возведен в сан архиепископа, а 28 августа 2014 года - в сан митрополита.

В 2014 году Варфоломей вместе Сарненским митрополитом УПЦ МП Анатолием (Гладким) подписали так называемый "Ровенский меморандум" о единой Украине и единой Украинской поместной православной церкви. В документе осуждалась агрессия РоSSийской Федерации против Украины, а также разжигание межрелигиозной вражды. Также там высказывается намерение всех церквей-подписантов (кроме УПЦ МП, документ поддержали УГКЦ и тогдашние УАПЦ и УПЦ КП) молиться за целостность и единство Украины и создание единой украинской поместной православной церкви.

Через несколько дней оба митрополита УПЦ МП отозвали свои подписи. В Киевском патриархате заявляли, что это произошло после нагоняя от киевского митрополита Онуфрия (Березовского).

Последние годы владыка Варфоломей болел.