Кинологи силовых служб Украины провели антитеррористические учения

В Кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы состоялся трехдневный сбор - тренинг кинологов силовых структур Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Тренировки проходили под координацией Штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности. А в мероприятиях приняли участие руководители и представители кинологических служб ГПСУ, Нацполиции, Нацгвардии, Управления государственной охраны, Военной службы правопорядка в ВСУ, а также Кинологического центра Государственной уголовно-исполнительной службы (г. Каменец-Подольский).

Силовики обменялись опытом по организации подготовки кинологов со служебными собаками и особенностями их использования в борьбе с терроризмом. Также они обсудили порядок подготовки служебных собак для поиска оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Во время тренинга силовики продемонстрировали работу своих собак во время выполнения задач, в частности - действия штурмовых собак при задержании условного преступника, обнаружении взрывчатки и разминировании.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Руководители кинологических служб отметили, что проведение таких учений способствует объединению усилий в борьбе с терроризмом, ведь в сегодняшних условиях работа кинологов является важным и эффективным инструментом в стратегии борьбы с террористическими явлениями", - отмечается в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в этом году служебные собаки пограничников впервые приняли участие в параде ко Дню Независимости.