Языковой омбудсмен пригрозил "1+1", "Интер", ICTV, "Мега" и "Украина" санкциями СНБО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень начал осуществлять мероприятия государственного контроля за применением государственного языка телеканалами "1+1", "Интер", ICTV, "Мега" и ТРК "Украина".

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного.

По его словам, эти телеканалы "дерзко и систематически" нарушают закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и поэтому могут попасть под санкции СНБО.

"Конституционный Суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 года отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины. Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", - заявил Кремень.

Он также требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания "занять принципиальную позицию", а не ограничиваться фиксацией нарушений законодательства.

Напомним, что с 16 июля в Украине вступили в силу новые положения закона о государственном языке, которые устанавливают, что распространение и демонстрирование фильмов в Украине должно происходить на украинском. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки в других языках.

Эти положения неоднократно пытались отменить нардепы, но к моменту вступления в силу новых статей закона им это не удалось.

Несмотря на требования закона, телеканалы продолжают транслировать фильмы на русском.