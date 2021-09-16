"Интер" получил пятую проверку за советские фильмы

Телеканал игнорирует закон "О телевидении и радиовещании".

"Интер" получил пятую проверку за советские фильмы
Фото: інтер.укр

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 16 сентября, назначил телеканалу "Интер" внеплановую невыездную проверку.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Проверка, которая будет проходить 4-18 октября, связана с показом советских фильмов с участием лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Среди них - Никита Михалков, Иосиф Кобзон, Борис Клюев, Михаил Боярский, Ирина Алферова, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Василий Лановой, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Борис Щербакова, Вера Алентова.

Показ таких фильмов запрещен законом "О телевидении и радиовещании"

Напомним, что последняя проверка "Интера" за аналогичное нарушение была назначена на заседании 2 сентября. Всего это уже пятая подобная проверка в этом году.

Телеканал "Интер" существует с 1996 года. Он входит в медийную группу Inter Media Group вместе с "К1", "К2", "Мега", "Пиксель" и другими телеканалами. Его владельцами являются Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Валерий Хорошковский и Светлана Плужникова.

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