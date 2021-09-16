Ляшко назвал регионы, которым грозит "красная" зона

В некоторых областях сразу после "зеленого" уровня могут ввести локдаун.

Ляшко назвал регионы, которым грозит "красная" зона
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что часть Западной Украины скоро может попасть в "красную" зону.

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская... То есть мы опять видим западную Украину. Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения все-таки западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом - больше", - сказал Ляшко в интервью "Слову и делу".

Он добавил, что в ближайшее время Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций соберется, чтобы перевести Украину с "зеленой" в "желтую" зону. После этого регионы можно будет по одному переводить в "оранжевые" и "красные" зоны.

Напомним, что еще несколько недель назад рост количества больных ковидом шел по прошлогодней траектории, когда пик пришелся на ноябрь. С начала сентября темпы эпидемии значительно ускорились. В Национальной академии наук предполагают, что это связано массовым празднованием Дня Независимости, началом учебного года и большей агрессивностью дельта-штамма.

Сохранение такой тенденции указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

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