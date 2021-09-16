Госсекретарь США назначил помощника по делам Южной и Центральной Азии

Бюро, к которому относится Афганистан, возглавил бывший посол в Кыргызстане.

Дональд Лу
Фото: kg.usembassy.gov
Дональд Лу

Бывший посол США в Кыргызстане Дональд Лу стал помощником государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Южной и Центральной Азии.

Об этом сообщается в твиттере Блинкена.

Proud to welcome Donald Lu as the Assistant Secretary for @State_SCA. Ambassador Lu has an extensive career in the foreign service and has shown deep commitment to U.S. diplomacy and foreign policy in South and Central Asia. He is well prepared to lead the bureau in its mission. pic.twitter.com/UE7z3eMPoK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2021

В бюро, которое возглавил Лу, входят 13 стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан.

Фото: state.gov

Дональд Лу был назначен послом США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года, завершил свою дипмиссию в мае 2021 года.

До этого он возглавлял дипломатическое представительство США в Албании. Он также работал на должностях заместителя главы миссии в Индии, Азербайджане и Кыргызстане. В течение года служил в качестве временного поверенного в делах в посольстве США в Азербайджане.

Лу работал в Западной Африке в качестве заместителя координатора Государственного департамента по борьбе с эпидемией Эбола.

Дональд Лу родился в Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Окончил Принстонский университет, получив степень магистра и бакалавра по специальности международные отношения. Владеет албанским, русским, грузинским, азербайджанским, урду, хинди и западноафриканским языком крио.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с БеларусьюУкраина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью
Почему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновныхПочему в Украину не идут инвесторы: в правительстве нашли виновных
В Черноморске чиновница поздравила мэра с Днем рождения танцем из "Лебединого озера"
В Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы КрымаВ Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"
Экс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИЭкс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИ
Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследованийЗеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований
Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировойКабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой
Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении УкраиныБелый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
Правительство уволило заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ ЛещинуПравительство уволило заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лещину
За неделю правоохранители провели более 100 обысков по делам, связанным с хищениями в КиевеЗа неделю правоохранители провели более 100 обысков по делам, связанным с хищениями в Киеве
Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через УкраинуГермания назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину
Генерала Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросамГенерала Назарова назначили советником главнокомандующего ВСУ по политическим вопросам
Галущенко: цель "Северного потока - 2" - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной ЕвропеГалущенко: цель "Северного потока - 2" - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости