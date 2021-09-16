Госсекретарь США назначил помощника по делам Южной и Центральной Азии

Бюро, к которому относится Афганистан, возглавил бывший посол в Кыргызстане.

Фото: kg.usembassy.gov Дональд Лу

Бывший посол США в Кыргызстане Дональд Лу стал помощником государственного секретаря Энтони Блинкена по делам Южной и Центральной Азии.

Об этом сообщается в твиттере Блинкена.

Proud to welcome Donald Lu as the Assistant Secretary for @State_SCA . Ambassador Lu has an extensive career in the foreign service and has shown deep commitment to U.S. diplomacy and foreign policy in South and Central Asia. He is well prepared to lead the bureau in its mission. pic.twitter.com/UE7z3eMPoK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 15, 2021

В бюро, которое возглавил Лу, входят 13 стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан , Туркменистан , Узбекистан, а также Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, Мальдивы и Бутан.

Фото: state.gov

Дональд Лу был назначен послом США в Кыргызстане 18 сентября 2018 года, завершил свою дипмиссию в мае 2021 года.

До этого он возглавлял дипломатическое представительство США в Албании. Он также работал на должностях заместителя главы миссии в Индии, Азербайджане и Кыргызстане. В течение года служил в качестве временного поверенного в делах в посольстве США в Азербайджане.

Лу работал в Западной Африке в качестве заместителя координатора Государственного департамента по борьбе с эпидемией Эбола.

Дональд Лу родился в Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Окончил Принстонский университет, получив степень магистра и бакалавра по специальности международные отношения. Владеет албанским, русским, грузинским, азербайджанским, урду, хинди и западноафриканским языком крио.