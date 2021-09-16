Пятеро полицейских из Кагарлыка не набрали минимальное количество баллов во время тестирования, но прошли переаттестацию

Четверо из них продолжают работать в полиции Кагарлыка.

Летом прошлого года, после изнасилования Нелли Погребицкой полицейскими в Кагарлыке, руководство Нацполиции и МВД назначило переаттестацию сотрудников местного отделения полиции. Проверку проходили 38 полицейских. Пятеро из них не набрали минимальных 25 баллов по одному из тестов - на общие или профессиональные навыки, но прошли переаттестацию.

Об этом LB.ua узнал из аттестационных листов и протоколов, которые оказались в распоряжении редакции.

Согласно итогам проверки патрульный Олег Беланов получил 17 баллов за общее тестирование и 40 - за профессиональное, помощник дежурного Юрий Бондаренко - соответственно 17 и 26 баллов, начальник патрульной полиции Сергей Капитоненко - 22 и 25 баллов, инспектор Анатолий Капитоненко - 27 и 24 балла, а патрульный Богдан Заика - 24 и 41 балл.

Кроме того, все эти полицейские, кроме Анатолия Капитоненко, привлекались к дисциплинарной ответственности от одного до пяти раз.

Несмотря на это, члены аттестационной комиссии решить, что указанные сотрудники отделения соответствуют своим должностям. В заключении комиссии указано, что они "ориентируются в нормативно-правовой базе, честные, доброжелательные и настроены на качественные изменения".

По данным LB.ua, четверо из пяти полицейских, которые не набрали минимального количества баллов при аттестации, продолжают работать в полиции Кагарлыка и сейчас. Как сообщили нам в отделении, только патрульный Богдан Заика уволился по собственному желанию.