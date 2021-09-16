Минэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУ

Министерство экономики 15 сентября уволило исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко, которого подозревают в растрате.

Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

Новым и.о. главы правления стал Василий Коваленко, который уже возглавлял корпорацию в период с мая 2020 по ноябрь 2020 года. С 2018 года он занимает должность заместителя главы правления ГПЗКУ.

Напомним, что Власенко месяц назад сообщили подозрение в нанесении ущерба компании на сумму до 57 млн долларов. Его вместе с вероятным сообщником задержали в аэропорту "Жуляны" при попытке вылететь за границу.

Андрей Власенко в должности руководителя ДПКЗУ проработал меньше года. Его назначили в ноябре 2020 года. Перед тем он возглавлял сельскохозяйственное госпредприятие "Укрликтравы", откуда его уволили за "ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей".

С 2015 до 2020 года Власенко был депутатом Николаевского областного совета от партии "Батькивщина".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В частности суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.