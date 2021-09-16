Европарламент одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с РоSSией

Депутаты назвали Путина "застойной авторитарной клептократией".

Европарламент одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с Россией
Фото: twitter.com/Europarl_EN

Европейский парламент в четверг, 16 сентября, одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с Россией.

Документ был принят 494 голосами "за" при 103 "против" и 72 "воздержался", сообщается на сайте ЕП.

Оценивая состояние отношений между Евросоюзом и Россией, Европейский парламент дал понять, что различает русский народ и "застойную авторитарную клептократию во главе с пожизненным президентом" Владимиром Путиным и его олигархическим окружением.

Депутаты Европарламента уверены, что у РоSSии есть демократическое будущее, но пока Европа должна уменьшать свою зависимость от роSSийских энергоносителей и вместе с США и другими единомышленниками уравновешивать антидемократические усилия РФ и Китая. Инструментом этой борьбы могут быть санкции.

Европейский парламент считает необходимым поддерживать страны Восточного партнерства, в частности Украину, способствовать проевропейским реформам и основополагающим свободам в этом регионе.

Далее в тексте говорится, что ЕС должен уменьшить зависимость от роSSийского газа, нефти и другого сырья, по крайней мере, пока Путин у власти. Европарламент в очередной раз подтвердил свое несогласие со строительством газопровода "Северный поток - 2", который противоречит европейской солидарности и угрожает увеличить доминирование РоSSии также в зависимости от роSSийского газа.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы Евросоюз ужесточил борьбу с отмыванием денег из РоSSии, а также нашел скрытые в ЕС активы связанных с Путиным лиц.

Члены парламента призвали Евросоюз быть готовым к непризнанию результатов выборов в Государственную думу, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права.

"Если парламентские выборы на этой неделе в РоSSии будут признаны нечестными, ЕС не должен признавать русскую Думу и должен инициировать отстранение страны от участия в международных парламентских ассамблеях, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы. Постоянные репрессии Кремля против оппозиционных кандидатов, свободных СМИ и общественных организаций подрывают легитимность и честность этих выборов", - заявил докладчик Андрюс Кубилюс из Литвы.

Как сообщает "Польское радио", в резолюцию также содержится призыв вернуть Польше обломки и черные ящики польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

Также депутаты написали в резолюции, надо раскрыть роль РоSSии в гибридных действиях режима Лукашенко против Европейского Союза, включая использование мигрантов как инструмента дестабилизации Запада.

Напомним, что в апреле 2021 года РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента.

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