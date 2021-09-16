Верховный суд оправдал экс-судью, которого ВАКС посадил на два года

В начале года его признали виновным в злоупотреблении влиянием.

Верховный суд оправдал бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко, которого Высший антикоррупционный суд посадил на два года за взяточничество.

Об этом сообщил проект Prosud всеукраинского объединения "Автомайдан".

Фото: ssu.gov.ua Задержание судьи Пономаренко

В начале 2021 года антикоррупционный суд признал Пономаренко виновным по предъявленному ему обвинению по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием). Он установил, что в августе 2018 года судья получил средства от местного жителя для оказания влияния на судей одного из районных судов Черкасской области, чтобы те приняли положительные решения по административным делам в интересах этого лица.

Судью разоблачили вблизи места проживания сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен. Деньги давал водитель, попавшийся за рулем в нетрезвом виде.

После того, как приговор был подтвержден апелляционной палатой ВАКС, судью отправили в Менскую колонию.

Однако Верховный суд решил стать на сторону экс-судьи и закрыл дело.

Пономаренко был назначен судьей Черкасского районного суда президентом Леонидом Кучмой в 2002 году. После того, как пятилетний срок назначения истек, Верховная Рада избрала его судьей бессрочно. В 2010 году парламент перевел его на должность судьи апелляционного суда Черкасской области.

В конце 2019 Высший совет правосудия уволил Пономаренко по собственному желанию.