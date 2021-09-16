Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали среди сессии

Пункт прививки развернули в фойе мэрии.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Депутатов Ивано-Франковской городского совета в четверг вакцинировали от коронавируса прямо посреди сессии.

"Во время сессии городского совета объявил перерыв на 15 минут... Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте - чтобы далеко не ходить", - рассказал в фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив.

Он сообщил, что в городских больницах находится 132 пациента с ковидом (не считая тех, кто лежит в областной больнице), из них 11 - в реанимации.

"Поэтому таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", - заявил Марцинкив, которой несколько недель назад приказал работникам мэрии вакцинироваться или увольняться.

Как сообщает местное издание "Курс", пункт вакцинации развернули в фойе городского совета.

Марцинкив и начальник управления здравоохранения города Мария Бойко подходили к депутатам в зале и допытывались, были ли они вакцинированы. Тех, кто не привит, направляли к медикам.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

На сессии зарегистрировались 34 депутата. Сколько из них удалось вакцинировать, не сообщается.

Напомним, что в Ивано-Франковской области за последние сутки обнаружили 203 новых больных ковидом.

Регион имеет один из худших показателей вакцинации - всего 113 тысяч привитых, или 825 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Киеве этот показатель - 2721 на 100 тысяч населения.

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