Венецианская комиссия начала рассмотрение украинского законопроекта об олигархах

После принятия документа за основу омбудсмен Денисова заявила о его несоответствии Конституции.

Венецианская комиссия начала анализировать проект закона №5599 "об олигархах" по запросу Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте в разделе "Запросы мнения комиссии".

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил вывод Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - отмечают в Венецианской комиссии.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что внесение олигархов в реестр "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких, как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть внесению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Инициативу получить заключение Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах поддержали 4 из 5 парламентских фракций.

Министр юстиции Денис Малюська посоветовал депутатам принять законопроект об олигархах до получения выводов Венецианской комиссии. По словам министра, законопроект после второго чтения будет отличаться от первого, а комиссия это не сможет учесть.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию уже после первого чтения.