СНБО соберется на заседание в пятницу

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания" , - говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущее заседание состоялось месяц назад - 20 августа.

20 сентября, когда было принято тайное решение о развитии Военно-морских сил Украины, также был принят ряд санкций, в частности, против народного депутата Андрея Деркача, основателя издание "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария.