СНБО соберется на заседание в пятницу
Членов совбеза созвали на Банковую на вечер 17 сентября.
Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания" , - говорится в сообщении.
Напомним, что предыдущее заседание состоялось месяц назад - 20 августа.
20 сентября, когда было принято тайное решение о развитии Военно-морских сил Украины, также был принят ряд санкций, в частности, против народного депутата Андрея Деркача, основателя издание "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария.