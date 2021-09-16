Украина договаривается о производстве вакцин от COVID-19 - Ляшко

Представители министерства ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

Украина договаривается о производстве вакцин от COVID-19 - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире "24 канала".

"Когда мы говорим о производстве иммунобиологических препаратов - так, сегодня мы видим, что уже есть определенные результаты локализации производства от компании "Лекхим" в Харькове", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас МОЗ имеет договоренности на локализацию других вакцин. Представители министерства ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

"До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить", - добавил министр.

Напомним, в течение августа и сентября Украина получит около 6,5 миллионов доз вакцин против коронавируса.

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