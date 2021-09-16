Путин заявил, что в его окружении "несколько десятков человек" заболели COVID-19

Президент РоSSии Владимир Путин, который несколько дней назад ушел на самоизоляцию, заявил, что в его окружении коронавирусом заболели "не один, не два", а "несколько десятков" людей.

Об этом он сказал во время выступления на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

"Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два - несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас", - цитирует Путина сайт Кремля.

Фамилий и должностей тех, кто заболел, он не назвал. Он также не сказал, были ли они привиты.

Сам Путин вакцинировался, по его словам, "Спутником V".

Напомним, 14 сентября Путин рассказал, что в его окружении заболели несколько человек. Один из больных находился в тесном контакте с Путиным целый день.

РоSSийское издание "Проект" в сентябре 2020 года рассказывало, что роSSийским чиновникам и официальным лицам, которым нужно встретиться или оказаться рядом с Путиным, приходится отбывать очень строгий карантин, несмотря на регалии и возраст. Некоторые приближенные к президенту должны были жить прямо на территории президентской резиденции Ново-Огарево.