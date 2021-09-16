МИД Великобритании во второй раз в истории возглавила женщина

Новым министром иностранных дел Великобритании назначена Элизабет Трасс, ранее занимавшая должность главы министерства по международной торговле.

Об этом сообщается в официальном аккаунте британского премьера в Twitter .

В публикации уточняется, что Трасс сохранила за собой пост министра по делам женщин и социального равенства.

Согласно сообщениям британских СМИ , Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Великобритании. В разное время она входила в правительства Дэвида Кэмерона и Терези Мэй.