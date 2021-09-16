МИД Великобритании во второй раз в истории возглавила женщина

Доминика Рааба заменит Элизабет Трасс.

МИД Великобритании во второй раз в истории возглавила женщина
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Новым министром иностранных дел Великобритании назначена Элизабет Трасс, ранее занимавшая должность главы министерства по международной торговле.

Об этом сообщается в официальном аккаунте британского премьера в Twitter.

В публикации уточняется, что Трасс сохранила за собой пост министра по делам женщин и социального равенства.

Согласно сообщениям британских СМИ, Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Великобритании. В разное время она входила в правительства Дэвида Кэмерона и Терези Мэй.

О том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уволить с должности главу МИД страны Доминика Рааба, ранее сообщал телеканал Sky News. По информации СМИ, когда радикальное движение "Талибан" начало наступление на Кабул, Рааб поехал отдыхать на Крит и оставил непрочитанными тысячи писем с просьбами о помощи от людей из Афганистана.

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