РоSSийские оккупанты на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Стреляли из гранатометов и запрещенных "Минском" минометов.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

О боевых потерях пресс-центр ООС не сообщает.

Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

В направлении Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки роSSийские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ , применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 16 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Отметим, что вчера, 15 сентября, в районе КПВВ "Золотое" состоялась инициированная директором центра предотвращения конфликтов ОБСЕ Тулы Йоржолы и заместителем главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Еттерингтоном встреча с представителями украинской стороны СЦКК. Во время встречи, в частности, обсудили обострение ситуации в течение 11-12 сентября, что привело к ранению тринадцати и гибели четырех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Напомним, вчера Украина в ТКГ призвала РоSSию освободить всех заключенных и прекратить огонь на Донбассе.