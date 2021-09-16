Боевики дважды обстреляли Счастье, ранена гражданский человек, - штаб ООС

По предварительным данным, обстрел осуществлен с применением 82-мм миномета.

Сегодня утром роSSийско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня и дважды обстреляли город Счастье Луганской области.

Как информирует пресс-центр операции Объединенных сил, в 6:40 и в 7:30 оккупанты обстреляли Счастье по направлению н. п. Веселая Гора. По предварительным данным, обстрел осуществлен с применением миномета калибра 82 мм.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС
"

В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт и получила ранения гражданское лицо. Состояние ее здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Для выяснения остальных обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы.

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