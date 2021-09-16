На Закарпатье нашли тайник с большим количеством взрывчатки и гранат

Средства поражения, вероятно, принадлежали торговцам оружием.

В Береговском районе Закарпатской области в одном из заброшенных зданий нашли тайник с большим количеством взрывчатки и гранат. Там было почти 2 кг тротила, 400 г пластида, 39 гранат РГД-5 и Ф-1, 3 реактивные противотанковые гранаты, 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25 и 10 средств для инициирования взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Тайник, по предварительным данным, принадлежал преступной группировке, которая занимается нелегальным сбытом оружия. Мужчину, который подозревается в хранении взрывчатки и гранат, задержали и собираются арестовать.

Происхождение оружия устанавливается, его отправили на экспертизу.

Напомним, что несколько дней назад СБУ нашла тайник с оружием недалеко от границы с Беларусью.

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