Украина может передать вакцины, у которых истекает срок годности, другим странам, - Ляшко

"Мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован".

Украина может передать вакцины, у которых истекает срок годности, другим странам, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Украина может поделиться вакцинами от коронавируса, у которых истекает срок годности, с другими странами.

Об этом в эфире "24 канала" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в МОЗ планируют прививки так, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины. Если срок действия определенных партий вакцины все же истечет, такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.

"Но мы будем делать все возможное, чтобы продукт не был утилизирован, а был использован на территории Украины. Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться, и вакцина была использована там, где может быть использована", - пояснил он.

Напомним, накануне Киевская школа экономика предупредила о том, что из-за недостаточных темпов вакцинации в Украине может испортиться большое количество вакцины AstraZeneca.

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