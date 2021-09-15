Украина в ТКГ призвала РоSSию освободить всех заключенных и прекратить огонь на Донбассе

Украинская делегация призвала роSSийскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых во время Парижского саммита в декабре 2020 года.

Украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ) продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и для строгого соблюдения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации по итогам очередного заседания ТКГ в режиме видеоконфереренции.

"Украинская делегация призвала роSSийскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием роSSийского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

В частности, в гуманитарной части призвали ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирования работы КПВВ с роSSийской стороны.

Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно - подтверждены сегодня.

Глава делегации Алексей Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В вопросах безопасности призвали обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

Также украинская сторона направила соответствующие ноты к ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня роSSийскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В политической части украинская сторона призвала роSSийскую сторону сосредоточиться на ответственной работе по повестке дня и выполнению решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

"РоSSийская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе Гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм. Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Участники рабочей подгруппы также приняли во внимание проведение успешного первого заседания Экспертной группы по экологическим рискам, связанного с затоплением шахт вдоль линии разграничения, которое состоялось 2 сентября 2021 года. Также продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО с применением соответствующих механизмов обеспечения гарантий безопасности. Участники рабочей группы также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам, ни разу не пересекавшим линию разграничения.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.