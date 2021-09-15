В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19
Фото: rmf24.pl

Кабинет министров внес изменения в постановление №1236 об установлении карантина из-за ситуации с распространением COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине.

"Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующий на весь срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается что всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Также въезд в Украину возможен при наличии иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID- 19; или отрицательного результата ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранные граждане от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающие государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины.

Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

Напомним, в начале августа Кабмин своим решением определил, что лица, пересекающие государственную границу на въезд, подлежат самоизоляции. Это касается и граждан Украины, и иностранцев.

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