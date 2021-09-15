В проект госбюджета-2022 заложили заработную плату медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

В проекте предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн, 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

В проект госбюджета-2022 заложили заработную плату медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

В проекте государственного бюджета на 2022 год, утвержденном правительством и направленном в Верховную Раду, предусмотрено повышение зарплат медикам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на его главу Виктора Ляшко.

Отмечается, что в проекте предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн, 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

"Повышение заработной платы - это шаг к качественным медицинским услугам, ведь когда врачи и медсестры чувствуют поддержку государства, они чувствуют себя защищенными, мотивированными и счастливыми", - приводит министерство слова Виктора Ляшко.

Согласно сообщению, для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Кроме этого, в проекте госбюджета предусмотрено 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования, в частности для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике болезней, создания лабораторий экспертного уровня для проведения исследований, используемых в трансплантации.

Отдельно предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19. Остальная сумма средств на вакцины покроется за счет международных финансовых организаций.

Напомним, сегодня в правительстве презентовали проект бюджета на 2022 год. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его "бюджетом модернизации Украины".

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