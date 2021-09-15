В Киеве молитвой почтили память Георгия Гонгадзе и всех погибших украинских журналистов

Литию отслужили на территории церкви Святого Николая Набережного на Подоле.

В среду, 15 сентября, на территории церкви Святого Николая Набережного на Подоле в Киеве состоялось богослужение в память о Георгии Гонгадзе и всех погибших украинских журналистах.

Литию по погибшим журналистам отправил настоятель храма протоиерей Стефан Яремчук.

На богослужении присутствовали коллеги, друзья Георгия Гонгадзе и неравнодушные киевляне.

"При жизни Георгий Гонгадзе был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей", - сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

Георгий Гонгадзе, который был жестоко убит в 2000 году, похоронен на территории этой церкви.

Добавим, что с 2007 года в третью пятницу сентября в Украине отмечают День памяти украинских журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Гонгадзе похитили в ночь с 16 на 17 сентября 2000 года. В ноябре обезглавленное тело журналиста нашли в Таращанском лесу, в 70 километрах от Киева. Останки журналиста похоронили только весной 2016 года.

Исчезновении и убийство Гонгадзе спровоцировало широкий общественный резонанс, в Украине прошли широкомасштабные акции протеста "Украина без Кучмы", в течение которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

В 2009 году по обвинению в убийстве задержали экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, в 2013 году суд приговорил его к пожизненному заключению. В деле об убийстве Гонгадзе также осудили бывших сотрудников МВД Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова, они получили по 12 и 13 лет тюрьмы.

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