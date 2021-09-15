В "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных ДЭУ пришли с обысками

Правоохранители изымают документы, касающиеся закупок из городского бюджета.

В "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных ДЭУ пришли с обысками
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КК «Киевавтодор», КП «Киевавтодормост» и 10 районных КП ДЭУ города Киева.

Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий:

  • приобретение и установка ограничительных антипарковальных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;
  • завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);
  • списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;
  • использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;
  • незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

Как сообщали, 8 июля обыски прошли в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и КК "Киевавтодор" в рамках уголовного производства относительно закупок техники.

17 июня в "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода. Дело касается неуплаты налогов на 30 млн гривень.

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