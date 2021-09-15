При попытке пересечения линии разграничения задержан роSSийский наемник, - штаб ООС

"В жизни никогда иглы в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал".

При попытке пересечения линии разграничения задержан роSSийский наемник, - штаб ООС

Украинские военные задержали боевика "ДНР" при попытке пересечения линии разграничения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"При попытке пересечения линии разграничения военнослужащие одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, задержали мужчину. Им оказался Артем Костенко, который в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР", - говорится в сообщении.

На странице ООС в фейсбуке обнародовано видео, на котором задержанный рассказал, что большинство "командиров" боевиков на Донбассе являются гражданами РоSSии.

По словам наемника, оккупанты Донбассе употребляют тяжелые наркотики.

"В жизни никогда иглы в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.

Также мужчина заявил, что во время боевых действий никого не убивал. Он заявил, что хотел бы вернуться к "нормальной жизни".

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