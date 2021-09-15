Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для защиты границы с Беларусью

Украина доставила в Литву последнюю часть гуманитарной помощи для нужд безопасности.

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", - сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Ukraine has successfully delivered to ?? the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa ’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. ?? & ?? - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Напомним, в начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко. Однако работы были приостановлены из-за отсутствия колючей проволоки. В июле Эстония заявила, что предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов.

В начале августа Кабинет министров Украины решил передать Литовской Республике также 100 километров колючей проволоки в виде гуманитарной помощи.

14 августа Украина отправила Литве 38 тонн колючей проволоки для защиты границы с Беларусью. Еще 48 тонн гуманитарной помощи было отправлено Литве 1 сентября.